3 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, UÇURUMA DÜŞEN KAMYONETTEN SON ANDA ATLAYIP KURTULDU

HATAY'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 3 kişinin öldüğü kazada, taş ocağı işçisi Muhammed Avad (27) uçuruma düşen kamyonetten son anda atlayarak yaralı kurtuldu.

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkisinde, Amanos Dağları eteğindeki taş ocağında çalışan işçileri taşıyan 33 AVZ 915 plakalı kamyonet, aşırı yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, uçuruma düşmeden son anda kamyonetten atladığı belirlenen Suriye uyruklu Muhammed Avad'ı yaralı halde buldu. Avad, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Ekipler, hurdaya dönen kamyonete vadi tabanında ulaştı. Kamyonette yolculuk yapanlardan Faruk Halis'in (52) cesedi araç yakınlarında bulundu. Araçtaki diğer işçiler Bekir Pişkin (45) ile Vedat Kundakçı'ya (42) ise ulaşamadı. Sağanak ve sisin etkili olduğu bölgede sel ve heyelan riski bulunduğu için arama çalışmalarına 23.30'da ara verildi. Sabah havanın aydınlanmasıyla yeniden başlatılan çalışmada, Pişkin ve Kundakçı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Vinçle vadi tabanından çıkarılan cesetler, otopsi için morga kaldırıldı. İşçilerin cenazeleri, otopsinin ardından memleketlerine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)