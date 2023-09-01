275 Milyon 100 Bin Euro Mali Desteğin Öngörüldüğü Ipa Iı Anlaşması'nın Süresi 2025 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı

Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan; istihdam, eğitim ve öğretim ile sosyal politika projelerinin desteklendiği, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) anlaşmasının geçerlik tarihi bir yıl uzatıldı. 275 milyon 100 bin euroluk finansman desteğini içeren anlaşmanın süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Anlaşma ile “kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların iş gücüne ve istihdama katılımının artırılması”, “erken okul terki/devamsızlık ve okulu bırakma ile mücadele”, “Roman çocuklar, mevsimlik ya da geçici işçilerin çocukları ve engelli kişilerin eğitimin tüm düzeylerine erişimin artırılması”, “ayrımcılıkla, dışlanmayla ve yoksullukla mücadele etmek” gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi için mali destek sağlanması öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan; istihdam, eğitim ve öğretim ile sosyal politika projelerinin desteklendiği, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) anlaşmasının geçerlik tarihi bir yıl uzatıldı. 275 milyon 100 bin euroluk finansman desteğini içeren anlaşmanın süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Anlaşma ile "kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların iş gücüne ve istihdama katılımının artırılması", "erken okul terki/devamsızlık ve okulu bırakma ile mücadele", "Roman çocuklar, mevsimlik ya da geçici işçilerin çocukları ve engelli kişilerin eğitimin tüm düzeylerine erişimin artırılması", "ayrımcılıkla, dışlanmayla ve yoksullukla mücadele etmek" gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi için mali destek sağlanması öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 26 Nisan 2016 tarihinde yapılan "Türkiye İçin İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Çok-Yıllı Eylem Programı Finansman Anlaşması"nın geçerlilik süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı. Süre uzatımına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Değişikliğin, "Covid-19 ilintili yavaşlama nedeniyle, programın uygulanması için esneklik sağlamak için uygunluk süresini bir yıl uzatmayı ve son ödeme talebi için ödeme tahminini uygun son tarihe kadar uzatmayı amaçladığı" belirtildi.

Süresi uzatılan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II), finansman anlaşması ile 275 milyon 100 bin Euro finansman sağlanması öngörülmüştü. Bunun 151 milyon 37 bin 224 Euro'su "istihdam" projeleri için, 87 milyon 68 bin 199 Euro'su "eğitim ve öğretim" projeleri için, 37 milyon 153 bin 547 Euro'su "sosyal politikalar ve sosyal içerme" projeleri için, 8 milyon 841 bin 10 Euro'su ise "teknik destek" için ayrılmıştı.

Anlaşmanın "İstihdam" projelerinin özel hedefleri arasında "insana yakışır iş kültürünün teşvik edilmesi" ve "kadınlara, gençlere ve özel politikalara ihtiyaç duyan bireylere odaklanarak aktif iş gücü piyasası politikalarının uygulanması suretiyle istihdam ve istihdam edilebilirliğin teşvik edilmesi" yer alıyor. Bu projelerden beklenen sonuçlar arasında; "kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların iş gücüne ve istihdama katılımının artırılması" da sayılıyor.

"Eğitim ve öğretim" projelerinde "Okul öncesi eğitim dahil olmak üzere herkes için eğitim sağlayarak ve erken okul terki/devamsızlık ve okulu bırakma ile mücadele ederek eğitime erişim seviyelerinin ve beceri düzeylerinin artırılması" gibi özel hedeflerin belirlendiği anlaşmada bu projelerden beklenen sonuçlar iste şöyle sıralanıyor:

"İnsan kaynakları, fiziki ortam, müfredat/modüller ve kalite güvencesi açısından eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması. Rehberlik, danışmanlık ve okul-aile iş birliği aracılığıyla erken okul terki/devamsızlık ve okulu bırakma oranlarının azaltılması. Roman çocuklar, mevsimlik ya da geçici işçilerin çocukları ve engelliler gibi özel ihtiyaçları olan kişilerin eğitimin tüm düzeylerine erişimin artırılması."

Desteklenecek "Sosyal politikalar" projelerinin özel hedefleri arasında ise "Dezavantajlı ve savunmasız kişilerin sosyal korumaya, kaliteli sağlık hizmetlerine ve iş gücü piyasalarına erişimlerini artırmak ve ayrımcılıkla, dışlanmayla ve yoksullukla mücadele etmek" de bulunuyor.