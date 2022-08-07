226 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giren 226 Afganistan uyruklu göçmen, Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a götürüldü. TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giren 226 Afganistan uyruklu göçmen, Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a götürüldü. Kaçak göçmenler buradan charter seferle ülkelerine gönderildi. Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ndeki 226 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler İl Jandarma Komutanlığı ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 226 göçmen, İstanbul'dan öğleden sonra charter seferle ülkelerine gönderildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu Pehlivanköy Afganistan Türkiye Göçmen Güncel Haberler

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