ŞİÖ Halklar Arası Forum Bişkek'te Yapıldı

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Halklar Arası Etkileşim Forumu, pazar günü üye ülkelerin siyaset, ekonomi, kültür ve medya sektörlerinden 100'den fazla öncü ismin katılımıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Çin Film İdaresi'nin rehberliğinde Çin Film Yapımcıları Derneği'nin baş yapımcılığını üstlendiği, Çinli, Kırgız ve Özbek film ve televizyon kurumlarının ortak yapımı "Our Day" adlı uzun metrajlı filmin çekimleri resmi olarak başladı.

Etkinlikte ayrıca, Çin ve Kırgızistan'ın halklar arası etkileşimler ve kültür alanındaki işbirliğinden elde edilen bir dizi sonuç da kamuoyuna duyuruldu.

Etkinliğe Çin Medya Grubu ile Kırgızistan Ulusal Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu ortaklaşa ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Xinhua