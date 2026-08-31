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ŞİÖ Halklar Arası Forum Bişkek'te Yapıldı

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2026 Şanghay İşbirliği Örgütü Halklar Arası Etkileşim Forumu, Bişkek'te 100'den fazla katılımcıyla gerçekleştirildi. Forumda Çin, Kırgız ve Özbek ortak yapımı 'Our Day' filminin çekimleri başladı ve kültürel işbirliği sonuçları açıklandı.

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Halklar Arası Etkileşim Forumu, pazar günü üye ülkelerin siyaset, ekonomi, kültür ve medya sektörlerinden 100'den fazla öncü ismin katılımıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Çin Film İdaresi'nin rehberliğinde Çin Film Yapımcıları Derneği'nin baş yapımcılığını üstlendiği, Çinli, Kırgız ve Özbek film ve televizyon kurumlarının ortak yapımı "Our Day" adlı uzun metrajlı filmin çekimleri resmi olarak başladı.

Etkinlikte ayrıca, Çin ve Kırgızistan'ın halklar arası etkileşimler ve kültür alanındaki işbirliğinden elde edilen bir dizi sonuç da kamuoyuna duyuruldu.

Etkinliğe Çin Medya Grubu ile Kırgızistan Ulusal Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu ortaklaşa ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Xinhua
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