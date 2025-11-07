2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Boş Tüp Gösteren Akay'a Bakan Bayraktar'dan Yanıt: "Çünkü Doğalgaz Kullanıyorlar Gerek Yok"

Haber: Berfin BAYIR - Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sunumu öncesinde Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santralinin Rus şirket Rosatom tarafından yapıldığını belirterek "Yaklaşık yatırım bedeli 20 milyar dolar. Biz buraya 15 yıl boyunca yüzde 50 alım garantisi vermişiz. 12.35 sentten alıyoruz bu elektriği. Piyasa değeri şu anda 5 ile 6 sent arasında toplam 19 milyar kilovat/saat alacağız. Baba oğula vermez ama Ruslara vermişiz. Yaklaşık 20-22 milyar dolar bu millet fazladan para veriyor" diye tepki gösterdi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da boş tüpü göstererek "Şimdi 2002'de 12 kilogramlık mutfak tüpü 50 TL'ye dolarken 2025'te bin TL'ye doluyor. Tam 50 kat artış var" dedi. Bakan Bayraktar'a boş tüp gösteren Akay'a, "Çünkü doğalgaz kullanıyorlar gerek yok" cevabını verdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı. Komisyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sunumu öncesinde CHP Grubu Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santraline ilişkin "Akkuyu Nükleer Santralı Rus firma Rosatom yapıyor. Yaklaşık yatırım bedeli 20 milyar dolar. Biz buraya 15 yıl boyunca yüzde 50 alım garantisi vermişiz. 12.35 sentten alıyoruz bu elektriği. Piyasa değeri şu anda 5 ile 6 sent arasında toplam 19 milyar kilovat/saat alacağız" dedi.

Ağbaba: "Mersin Ruslar tarafından işgal edilmiş durumda"

Yaklaşık 2,4 milyar alım anlamına geldiğini söyleyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"15 yıl boyunca 35 milyar dolar vereceğiz. Yaklaşık 20-22 milyar civarında fazla para veriyoruz. İşte bunun anlamı bu. Mersin Ruslar tarafından işgal edilmiş durumda. 20 milyar dolar yatırım bedeli 35,5 milyar para vereceğiz. Bunu baba oğula vermez. Bakın bunu baba oğula vermez. Baba oğula vermez ama Ruslara vermişiz. Burada ne ilişki var? Kimse bilmiyor. Kapalı kutu. Adeta Türkiye, Mersin işgal edilmiş durumda. Bakın değerli arkadaşlar, bir başka gerçek. Aynı santrali Ruslar Mısır'a ve Finlandiya'ya yapıyor. Ancak Mısır ve Finlandiya alım garantisi vermiş değil. Alım garantisi vermiş değil. Fiyat garantisi vermiş değil. Piyasada fiyat neyse o fiyattan alacağım diyor.

Bizimki teslim olmuş durumda. Yaklaşık 20-22 milyar dolar bu millet fazladan para veriyor. Bu parayı kim veriyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın cebinden mi çıkıyor? Yok. Sizin cebinizden çıkıyor. Fakirin, fukaranın cebinden çıkıyor. Milletin cebinden çıkıyor. ve değerli arkadaşlar buraya Türkler giremiyor. Teknolojiyi alamıyoruz. Tam bir işgal var. Tam bir işgal. İşgal topla, tüfekle, silahla mı? Hayır. İşgal parayla yapılıyor. Kim veriyor parayı? Bu fakir millet veriyor. Kime veriyor? Ruslara veriyor. Diyorlardı ki eskiden, 'komünistler Moskova'ya, şimdi Ruslar Mersin'e.' Şimdi Ruslar Mersin'e, Mersin işgal edilmiş durumda. Bir zamanlar 'komünistler Moskova'ya' diye slogan atanlar Türkiye'yi topsuz, tüfeksiz işgal ettirmiş durumda. Bu fakir, fukara millet Rusları zengin etmekle meşgul. Biz çalışıyoruz, Ruslar yiyor."

"Gelin bu nadir toprak elementlerini Türkiye'de üretelim"

Ağbaba, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerine atıfta bulunarak nadir toprak elementleri konusuna ilişkin olarak, "Buradan 'hodri meydan' diyoruz. Gelin bizim kanun teklifimiz var. Gelin bu nadir toprak elementlerini Türkiye'de üretelim. Dışarıya ihraç etmeyelim, ettirmeyelim. Yerli ve milli iseniz zurnanın zırt dediği yer burası. Yerli ve milliyiz diyorlar ya 'gelin hep beraber bunu ihraç ettirmeyelim, Türkiye'de işleyelim. Bu milletin ortak malı, ortak değeri yüzyıllardan beri atalarımızın, dedelerimizin malını Amerikalılara peşkeş çekmeyelim' diyoruz" dedi.

"'Alo Fatih, altyazıyı kaldır' diyen Fatih Saraç, bugün sanal bahis operasyonundan gözaltına alındı"

Bugün hakemlerin yasa dışı bahis suçlamaları gerekçesiyle gözaltına alınmasına ilişkin Ağbaba, "Tuz kokmuş, tuz. Tuz kokmuş. Bunlar muhafazakar ya. Memleket kumar cenneti olmuş. Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok saygı duyduğu hocasının oğlu Fatih Mehmet Fatih Saraç bugün gözaltına alındı. Kim bu Fatih Saraç? Hatırlıyor musunuz? Kim bu Fatih Saraç? Hatırlıyor musunuz? 'Alo Fatih, altyazıyı kaldır' diyen Fatih Saraç, bugün sanal bahis operasyonundan, bahisden gözaltına alınmış" diye konuştu.

Ağbaba, Türkiye'de temiz bir şeyin kalmadığını söyleyerek "Yerli ve milli döneminde hakemler bahis oynuyor. Kulüp başkanları sanal bahis oynuyor. Kim? Yabancı biri değil arkadaşlar. Bu da yerli ve milli. Kim? Recep Tayyip Erdoğan'ın hocasının oğlu Alo Fatih, Fatih Saraç bugün sanal kumardan gözaltına alındı. Bakın yakında bu vekillerin de cebine bakmak lazım. Kimler oynuyor? Kimler oynuyor? Bir araştırma yapmak lazım. Kimler sanal bahis oynuyor? Hadi fakir fukara aç diye oynuyor. E bunlar niye oynuyor? Bunlar da paralarına para katmak için oynuyor memleketi kirlettiler" diyerek tepki gösterdi.

Akay: "Artık bu tüpü doldurun, mutfaktaki ateşi söndürün"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda boş tüpü göstererek "Şimdi 2002'de 12 kilogramlık mutfak tüpü 50 TL'ye dolarken 2025'te bin TL'ye doluyor. Tam 50 kat artış var. Yanan mutfak tüpü değil, halkın cebi. Bu bütçede enerji adaleti yok. Enerji adaleti yok. Mutfakta ateş var. Şimdi son bir yılda konutta ilgili elektrik fiyatları yüzde 63 artmış. Konutta doğalgaz fiyatları yüzde 25 artmış. Akaryakıtta son bir yıldaki artış yüzde 29. Artık buna vatandaşın dayanması mümkün değil. Zam ateşi altında yanıyor. Buradan bütün bütçedeki kalemlere baktığımız zaman vatandaşı rahatlatan bir şey de görmüyoruz. Bu tüpün dolacağı ile ilgili umudumuz da kalmadı. Filyos'ta o bölgede doğalgaz bulundu. Fatura fiyatları düşecek diye beklerken doğalgaz fiyatları da artmaya devam ediyor. Buradan tekrar Sayın bakanı ve bütün ilgilileri uyarıyoruz. Süratle önleminizi alın. Artık bu tüpü doldurun. Mutfaktaki ateşi söndürün" dedi.

CHP'li Akay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın selamlamak için geldiği sırada masasındaki boş tüpü gösterdi. Bakan Bayraktar ise Akay'ın eleştirisine, "Çünkü doğalgaz kullanıyorlar gerek yok" diye cevap verdi.