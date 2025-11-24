2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

(TBMM) - İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla hazırlanan "Bil, tanı, topla, kazan" projesine tepki göstererek, "Bilim adamlarının 'zararlı', üreticinin 'felaket' dediği bir canlıyı ilkokul çocuklarına toplatma fikri sadece kötü bir karar değil, bu ülkenin süreç yönetiminin hangi noktaya sürüklendiğinin ibretlik bir göstergesidir. Dokunulduğunda insan vücuduna zararlı olan bu canlıyı ilkokul çocuklarıyla nasıl muhataplandırıyorsunuz" dedi.

Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifi ve kesin hesap görüşmeleri devam ediyor.

Tahıl, meyve ve bitkisel üretim verilerini karşılaştıran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın tarım politikasını ithal edilen ürünler üzerinden şöyle eleştirdi:

"2023 yılı tahıl ve bitkisel üretim 77 milyon 700 bin ton, 2025 yılı Ekim ayı tahıl ve bitkisel üretim tahmini 67 milyon 100 bin ton. 10 milyon ton düşüş var. 2023 yılı meyve üretimi 27 milyon 400 bin ton iken 2025 yılı tüketim 19 milyon 800 bin ton. 8 milyon tonluk bir meyve kaybının yanında kayıt dışı ile beraber 10 milyon tonluk meyve kaybı var. Ürün bazında duruma baktığımız zaman 2002 yılında Türkiye'nin buğday üretimi 19 milyon 500 bin tondu. Nüfusumuz 65 milyon 22 bin kişiydi. 2002 yılı yeterlilik oranı yüzde 96.4'tür. 2025 yılına geldik.

Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin ve 17 milyon 900 bin tona buğday üretimimiz düşmüş. 'Yıllık üretimimiz ortalama 19 milyon ton bize yeter' diyorsunuz. 2002 yılına göre 19 milyon 500 bin tonluk buğday üretimi 17 milyon 900 bine düştüyse nasıl kendi kendine yeterlilik var. Ayçiçeğinde 2023'te üretim 2 milyon 198 bin ton iken 2025 yılında 1 milyon 800 bin tona düşmüş. Bunda da dışa bağımlıyız. 2002 yılında Türkiye ceviz üretimi 120 bin ton iken bugün ceviz üretimimiz 360 bin tona gelmiş. Yine sizin verdiğiniz yanıta göre yeterliliğimiz yüzde 80. 2002 yılında Türkiye'nin çay üretimi 791 bin 700 ton, 1 milyon 369 bine 2023'de çıkılmış. Bu yıl 1 milyon 350 bin tona gelmiş. Çayda dahi ithalat yapıyoruz. 2002 yılında Türkiye'nin pamuk üretimi 966 bin ton, 2023 yılında üretim 777 bin tona gerilemiş. Yeterliğimiz yüzde 97."

"Aracılık sistemiyle ürün rafa gidinceye kadar beş kat artıyor; çiftçiye faydası yok, vatandaş kazık yiyor"

Ekonomi politikalarının gıdada girdi maliyetini artırdığını belirten Gürer, aracılık sistemini eleştirerek iktidarın fiyatları düşürmek ve çiftçiyi rahatlatmak için yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Mehmet Şimşek'in politikalarıyla ürün alım fiyatları düşük tutuluyor. Alım fiyatı düşük, girdi maliyeti yüksek. Esasında olması gereken girdi maliyetleri artı makul bir kar olmalı. Aracılık sistemiyle üretilen ürün rafa gidinceye kadar beş kat artıyor. Çiftçiye faydası yok, vatandaş kazık yiyor. Arada birileri bu işi götürüyor.

Zirai donla ilgili siz mayıs ayında dediniz ki 'Fazla etkilemeyecek' dediniz. 10 milyon ton meyve kaybolmuş. Fazla etkilemezse nasıl olacak? Çiftçilerin borçlarını en az 3 yıl öteleyin. İcraları durdurun. 10 binden fazla tarım aracı, 1.000'e yakın traktör, ahırdaki inek, malta keçisine varıncaya kadar haciz işlemi uygulanıyor. Alım fiyatına değil, taban fiyata geçin. ÖTV'yi ve KDV'yi mazotla kaldırın. Bu yıl 20 milyar lira mazotla destek ayırmışsınız. ÖTV ve KDV olarak aldığınız 60 milyarın üstünde para. 3 kat vergi olarak geri aldığınız çiftçiye 20 milyar verseniz ne yazar? 9 milyar da bu yıl gübreye ayırmışsınız. Gübredeki bir yıllık artış verdiğiniz desteği karşılamıyor."

"Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün görevden alınmasını talep ediyoruz"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan ve hayvanların ölümüne neden olan şap hastalığından ili Kars'ın da ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı bölgesinde binlerce hayvanın şaptan dolayı telef olduğunu belirten Alp, "Sunumunuzda şap hastalığının yanı sıra kuş gribinin de dünyada artarak bir salgın haline döndüğünü söylüyorsunuz ve 2.6 milyar lira kuş gribine tazminat ödendiğini belirtmişsiniz. Şap hastalığı için bir çalışma rica ediyoruz. Aşılama programında yaygın virüse uygun aşı zamanında yapılmadı. SAT-1 virüsü varken SAT-1'e ilişkin aşı 30 küsur gün sonra geldi illere. Aşı yapılmadan önce şap hastalığından dolayı çok ciddi hayvan telef oldu. Şap sırasında adeta bazı illerde sahayı Bakanlık terk etti" diye konuştu.

Alp, ayrıca bugün sabah komisyon toplantısından önce tepki gösterdiği Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın görevden alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Kredilerin ertelenmesini talep ediyoruz. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün görevden alınmasını talep ediyoruz. Genel Müdürümüz Macaristan'da bir şirket sahibidir. Fakat bu şirketle Türkiye'de görevi süresiyle ticaret yapmadığını söylüyorsunuz. Göreve başladıktan sonra ticaret yapmış olup olmaması önemli değil. Et ve Süt Kurumu ette ve et ürünlerinde, canlı hayvanda regülasyon kurumu mu? Fiyat istikrarını sağlamak için üretimde sürekliliği sağlamak için faaliyette bulunuyor mu? Bulunuyor. İthalat rejimine karar veriyor mu? Veriyor. Bu yüzden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alınmalı."

"Almış olduğunuz karardan bir an önce dönmenizi tavsiye ediyorum"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Karadeniz Bölgesi'ndeki kahverengi kokarca sorununa dikkat çekmek için bir kavanozun içinde kahverengi kokarca böcekleriyle komisyona geldi. Bakanlığın tarım il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla düzenlenen, "Kahverengi kokarcayı topla, bisikleti kap" projesine tepki gösteren Aydın, şöyle konuştu:

"Bilim adamlarının 'zararlı', üreticinin 'felaket' dediği bir canlıyı ilkokul çocuklarına toplatma fikri sadece kötü bir karar değil, bu ülkenin süreç yönetiminin hangi noktaya sürüklendiğinin ibretlik bir göstergesidir. Bunu çocuklarımıza toplatma fikri nasıl, kimden doğdu merak ediyorum. Ordu, Giresun, Samsun'da yarışmayı başlatıyorsunuz. 6 gün sonra da bu yarışma sona erecek.

Bakanlığınızın onayıyla bunun yapıldığı ve tarım il müdürlüklerine göndermiş olduğunuz yazınızda milli eğitim müdürlüklerine yazı yazarak 'Bunu çocuklara toplatın' diyorsunuz. Dokunulduğunda insan vücuduna zararlı olan bu canlıyı ilkokul çocuklarıyla nasıl muhataplandırıyorsunuz? Almış olduğunuz karardan bir an önce dönmenizi size tavsiye ediyorum."