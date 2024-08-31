2025 Av Sezonu Başladı

2025 av sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Denizlerde av yasağının gece yarısı sona ermesiyle birlikte Muğla'da da balıkçılar denize açıldı. Bodrum Torba Balıkçı Barınağı'nda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, siyasi parti temsilcileri, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sezonun açılış etkinliğinde deniz dibi temizliği yapıldı, denize 40 bin yavru levrek bırakıldı. Daha sonra protokol heyeti fotoğraf sergisini gezerek, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen botun açılışını yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, balıkçılara belgelerini takdim etti ve ardından etkinlikte renkli görüntülere sahne olan balık mezatı yapıldı. Dualar eşliğinde protokol üyeleri kurdele keserek, bereketli biz sezon diledi. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ilk ağlarını atmak üzere sirenler eşliğinde denize açılarak 'Vira bismillah' dedi.

'SU ÜRÜNLERİ İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI BULUYOR'

Su ürünleri ihracatında Türkiye'de 1'inci sırada olduklarını söyleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, "4 ayın hasretiyle denizlerimize yeniden açılmanın heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Ege ve Akdeniz'in bereketli sularında balıkçılarımızın ağlarını yeniden maviyle buluşturacağı bir gün, 2024- 2025 av sezonun başlangıç günü hepimize hayırlı olsun. Muğla 1484 metrekarelik kıyı şeridiyle Türkiye'nin en uzun sahillerine ve koylarına sahip. Biz Türkiye'de İstanbul ve Antalya'dan sonra turizmde 3'üncü sırada bir iliz ama potansiyelimiz 1'inci sırada. Su ürünlerinde Türkiye'de lider durumdayız. İhracatımız neredeyse 1 milyar doları buluyor ve 1'inci sıradayız" dedi.

Denizlerin gelecek nesillere temiz aktarılması için çalıştıklarını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "İnşallah av sezonumuz vatanımıza, milletimize, denizlerimize ve tabii ki memleketimize hayırlı uğurlu olur diyorum. Denizlerin nimetlerini korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bizlere emanet edilen bu emaneti daha kıymetli bir şekilde aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla beraber 11 mahallede yaptığımız deniz dibi temizliğiyle beraber denizlerdeki atık maddeleri temizleyerek mavinin bereketine sahip çıkıyor gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Son 4 yılda su ürünlerinde rekorlar kırıldığını belirten Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "1500 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye'nin en uzun kıyılarına sahil şeridine sahip yeryüzü cenneti olan Muğla'da kuşkusuz ki su ürünleri avcılığı da, su ürünleri yetiştiriciliği de ve toprak havuzlardaki toprakta balık yetiştirme avantajını yaşayan bu il Türkiye'deki su ürünleri üretiminde ve ihracatında lider bir il, bunda en büyük pay kuşkusuz balıkçılarımızın, yetiştiricilerimizin hep birlikte el birliğiyle çalışan mesai arkadaşlarımın ciddi payları var. Son 4 yılda Muğla su ürünleri ihracatta art arda rekor kırıyor. Denizlerde bırakılan ağları lütfen toparlayın. Onlar denizin dibinde kalıyorlar pasif bir şekilde avlanmaya devam ediyorlar. Deniz dibini çölleştiriyorlar. Bu denizler bu topraklar atalarımızdan miras kaldı ve gelecek kuşaklara biz de bu şekilde bırakmak durumundayız" dedi.