2023'te Filistin'de En Fazla Kayıp Yaşandı

GAZZE, 2 Ocak (Xinhua) -- Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, 2023 yılının 1948'ten bu yana en fazla sayıda kaybın verildiği yıl olduğunu duyurdu.

Bürodan Pazar günü yapılan açıklamaya göre 2023'te öldürülen 22.404 Filistinlinin 22.141'i, Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim 2023'te patlak veren çatışmayla başlayan süreçte hayatını kaybetti.

Yaklaşık 9.000'i çocuk ve 6.450'si kadın olmak üzere öldürülen Filistinlilerin yüzde 98'inin Gazze'de olduğunu kaydeden büro, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da da 319 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.