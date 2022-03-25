1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar süre ve konfordan memnun - Haberler

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1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar süre ve konfordan memnun

AA - Burak Akay - Güncel
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Açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, sürücüler tarafından yoğun olarak kullanılmaya devam ediliyor.

ÇANAKKALE (AA) - Açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, sürücüler tarafından yoğun olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Açılışın ardından ilk hafta ücretsiz olan "simgelerin köprüsü" ve Avrupa yakasındaki entegre Malkara-Çanakkale Otoyolu her iki yönden kullanılmaya başlandı.

Kentte her iki yakadan, yoğun olarak ağır vasıta sürücülerinin ilgi gösterdiği köprüden çok sayıda araç ortalama 6 dakika süren yolculukla kıtalar arası geçişlerini tamamlıyor.

Asya ve Avrupa yakalarından gelerek köprüden ilk kez geçenler, gişe çıkışlarında bu anı cep telefonu kameralarıyla kaydediyor.

Eşiyle geçiş yapan Suzan Arıcan, AA muhabirine, köprüyü çok beğendiğini söyledi.

Daha önce İstanbul'daki köprülerden birçok kez geçtiğini anlatan Arıcan, "Çanakkale'deki köprümüzden ilk kez geçiyoruz. Çok beğendik. Emeği geçenlerden, yapanlardan Allah razı olsun teşekkür ederiz. O kadar kısa sürdü ki sanırım 4 dakikada karşıya geçtik. Çok konforlu oldu." dedi.

Gözde Altınsoy ise İstanbul'da yaşadığını ancak aslen Çanakkaleli olduğunu belirtti.

Köprüyü görmek için buraya geldiğini ifade eden Altınsoy, "Pazar günü tekrar geri dönmeden önce ve ücretsizken görmek istedik. Çok güzel olmuş çok beğendik. İnşallah tekrar geldiğimizde buradan geçmek istiyorum." diye konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden ücretsiz geçişler bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar süre ve konfordan memnun

1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar süre ve konfordan memnun

1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar süre ve konfordan memnun

AA / Burak Akay - Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, cumhurbaşkanı, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Haberler

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