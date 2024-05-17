19 Mayıs Bisiklet Turu Samsun'dan Ankara'ya Devam Ediyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'dan Ankara'ya Türk bayrağı ile toprak götüren bisikletliler, uğradıkları Amasya'dan ayrıldı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Keçiören Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Bisiklet Turu kapsamında Samsun'dan hareket eden bisikletliler, turun Amasya-Çorum etabını gerçekleştiriyor.

Bisikletlileri Amasya'dan yolcu eden Belediye Başkanı Turgay Sevindi, bir gece Amasya'da misafir edilen Türk bayrağı ile toprağı, sporculara yeniden teslim etti.

Sevindi, bisiklet turuna katılan sporculara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teslim edilmek üzere "Atatürk Tablosu" hediye etti.

Bisiklet turuna katılan Furkan Ünsal, çok heyecanlı ve gururlu bir tur düzenlediklerini belirterek, "19 Mayıs için Ankara'dan Samsun'a yolculuk yaptık. Samsun'dan bisikletle yola çıktık. Samsun-Havza, Havza- Amasya, Amasya-Çorum, Çorum-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara etapları olmak üzere 13 sporcu olarak yola çıktık. Giresun'dan, Denizli'den ve Adana'dan sporcularımız var. Yaklaşık 520 kilometrelik turu 5 günde tamamlayacağız." dedi.

Bisikletliler, Saraydüzü Kışla Binası önünden Mecitözü'ne doğru yola çıktı.