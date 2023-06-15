19. Hangzhou Asya Oyunları'nın Meşalesi Yakıldı
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HANGZHOU, 15 Haziran 2023 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou şehrindeki Liangzhu Kent Parkı'nın Arkeolojik Kalıntılar bölgesinde düzenlenen 19. Hangzhou Asya Oyunları Meşale Yakma Töreni'nde yakılan meşale, 15 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)
HANGZHOU, 15 Haziran 2023 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou şehrindeki Liangzhu Kent Parkı'nın Arkeolojik Kalıntılar bölgesinde düzenlenen 19. Hangzhou Asya Oyunları Meşale Yakma Töreni'nde yakılan meşale, 15 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel