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19. Hangzhou Asya Oyunları'nın Meşalesi Yakıldı

19. Hangzhou Asya Oyunları'nın Meşalesi Yakıldı

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HANGZHOU, 15 Haziran 2023 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou şehrindeki Liangzhu Kent Parkı'nın Arkeolojik Kalıntılar bölgesinde düzenlenen 19. Hangzhou Asya Oyunları Meşale Yakma Töreni'nde yakılan meşale, 15 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

HANGZHOU, 15 Haziran 2023 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou şehrindeki Liangzhu Kent Parkı'nın Arkeolojik Kalıntılar bölgesinde düzenlenen 19. Hangzhou Asya Oyunları Meşale Yakma Töreni'nde yakılan meşale, 15 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Asya Güncel Haberler

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