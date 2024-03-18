Ahlat'ta Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar, törenden sonra şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Ergezen Ortaokulu ile Yunus Ensari İlk Okulu öğrencileri tarafından gösteriler sahnelendi.

Ardından koro halinde şarkıların seslendirildiği program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, İlçe Belediye Başkan Vekili Behzat Gülsar, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.