Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenleri düzenlendi

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Musalla Mezarlığı'ndaki Şehitler Anıtı'na Valilik, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Konya Şehit Aileleri Derneği çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının adından İstiklal Marşı okundu. Konya Valisi Vahdettin Özkan, şeref defterini imzaladı.

Özkan, deftere şunları yazdı:

"Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümünde kanlarınızla sulanan bu kutsal topraklarda bize emanet ettiğiniz bu cennet vatanı daima yaşatacağımıza söz veriyoruz. Sizler, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ifadesinin karşılık bulduğu, makamların en güzelinde, şehitlik mertebesinde, bu vatan için canını feda etmiş kahramanlarımızsınız. Bu vatanın birliğini bozmak isteyen her türlü hain girişime karşı, milletimizin her ferdi, tek vücut olup gözünü kırpmadan canını ortaya koyacaktır. Tarihin her döneminde istiklal ve istikamet için canını ortaya koyan siz şehitlerimize bu vatan minnettardır. Bizler de bu kutsal vatan topraklarını korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir gelecek bırakmak için şanlı tarihimizden aldığımız şuurla, var gücümüzle çalışacağız. Şanlı bayrağımıza kanının rengini veren, ay yıldıza yüreklerinin aydınlığını katan aziz şehitlerimize ilelebet minnettar kalacağız. Çanakkale Zaferi, kahraman bir milletin varlığını bütün dünyaya ispat ettiği, dünya üzerinde eşine rastlanılmayan bir inancın, bir ruhun ve kahramanlığın tezahürüdür. Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı destanınızı tarihe altın harflerle nakşettiniz. Siz aziz şehitlerimizi Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyor, istiklalimizin temeli olan Çanakkale Zaferi'ni kutluyorum."

Protokol üyeleri, şehit aileleri ve öğrenciler, şehit mezarlarını ziyaret edip karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene Vali Özkan'ın yanı sıra AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Latif Selvi, Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, gaziler, askeri ve sivil erkan, şehit aileleri, öğrenciler ile emniyet mensupları katıldı.

Aksaray

Aksaray Şehitliğinde çelenk koyma ve şehitleri anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Çanakkale Zaferi'nin tarihten silinmek istenen bir milletin, yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu göstermesi bakımından tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan bugüne tarihin hep Türk ordusunu ve askerlerini yazdığını vurgulayan Vali Kumbuzoğlu, "Şehitlerimiz, uğruna canlarınızı seve seve verdiğiniz, ay yıldızlı al bayrak ile manevi huzurlarınızdayız. Tertemiz kanlarınızın düştüğü her karış toprak, bize vatan olmuştur. Bayrağımızın gölgesinde rahat uyuyunuz. Yeri ve zamanı geldiğinde o kutsal vazife için hazırız. Size kucağını açmış bir Peygamber'in ve aziz Türk milletinin gönlündesiniz. Asım'ın nesilleri olarak sizlere ve aziz emanetinize layık olmaya çalışıyoruz." dedi.

Şehitler için saygı atışı yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

Afyonkarahisar

Kocatepe Mezarlığı'ndaki törende Hava Şehitliği Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İkmal Üsteğmen Kürşat Bozkurt, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da konuşma gerçekleştirdi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, törende şehitlik özel defterini imzaladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua sonrası şehitliklere karanfil bırakıldı.

Programa Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda devam edildi.

Karaman

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Sezai Salmaoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Sarıibrahim ve protokol üyeleri, Karaman Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Karaman Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Daha sonra Garnizon şehitliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarları ziyaret edildi.

Program, Piri Reis Kültür Merkezi'nde Nezip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Çanakkale Zaferi" temalı gösteriyle son buldu.