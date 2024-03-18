Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi törenle kutlandı

Yalova'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Yalova Belediyesi ve dernekler adına Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve günün önemine ilişkin konuşmaların ardından etkinlikler, Kent Müzesi'ndeki sergi açılışıyla devam etti.

Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliklerin ziyaret edilmesi, saygı atışının yapılması ve kabirlerine karanfillerin bırakıldığı etkinliklerde, şehit asker ve polisler için dualar edildi.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki anma etkinliğiyle sona eren programlara, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.