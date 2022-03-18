18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
AA - Suat Öztürk - Güncel
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Çelenk sunulması Saygı duruşunda bulunulması Saygı atışı yapılması İstiklal Marşının okunması Dua edilmesi Şehitliklere karanfil bırakılması ELAZIĞ - Elazığ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
ÇANAKKALE (AA) - Çelenk sunulması
Saygı duruşunda bulunulması
Saygı atışı yapılması
İstiklal Marşının okunması
Dua edilmesi
Şehitliklere karanfil bırakılması ELAZIĞ - Elazığ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.