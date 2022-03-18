18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Haberler

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Çelenk sunulması Saygı duruşunda bulunulması Saygı atışı yapılması İstiklal Marşının okunması Dua edilmesi Şehitliklere karanfil bırakılması ELAZIĞ - Elazığ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

ÇANAKKALE (AA) - Çelenk sunulması

Saygı duruşunda bulunulması

Saygı atışı yapılması

İstiklal Marşının okunması

Dua edilmesi

Şehitliklere karanfil bırakılması ELAZIĞ - Elazığ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

AA / Suat Öztürk - Güncel

Çanakkale, 18 mart, Çelenk, dua, Güncel, Haberler

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