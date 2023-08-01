15 Temmuz Şehitler Köprüsü Girişinde Kaza: 2 Yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Mecidiyeköy istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Anadolu yakası istikametinde ilerleyen otomobil ve minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerinin kontrolünden çıkan iki araç da Mecidiyeköy yönündeki karşı şeride geçerken, minibüs bariyere çarparak durabildi. Kazaya karışan otomobildeki kadın ve çocuk hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, kazalı araçların çekiciye alınması sırasında Mecidiyeköy yönünde trafik tamamen durduruldu. Oluşan yoğun trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.