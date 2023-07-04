15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga

İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri silah çekti. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlarından inen kişiler kavgaya tutuştu. Bu sırada taraflardan biri silahına sarıldı. Vatandaşlar kavgayı motosikletliler ve bir kadın ayırmaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.