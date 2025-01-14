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12 Yaşındaki Habibe, Çiftliğiyle Ailesine Destek Oluyor

12 Yaşındaki Habibe, Çiftliğiyle Ailesine Destek Oluyor
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Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 12 yaşındaki Habibe Salah, sosyal medya üzerinden pazarladığı ürünlerle ailesinin geçimine katkıda bulunuyor. Gazze'ye yapılan saldırılar sonrası ekonomik durumu kötüleşen ailesinin yükünü hafifletmek için babasıyla birlikte küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yaşayan 12 yaşındaki Habibe Salah, evlerinin yakınındaki küçük bir çiftlikte, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinden elde ettikleri ürünleri sosyal medyada pazarlayarak, ailesinin geçimine destek oluyor.

Filistinli Habibe, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından ekonomik durumu kötüye giden ailesine maddi destek için babasıyla beraber küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Filistinli kızın babasıyla işlettiği, "Habibe Çiftliği"nde beslenen hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri ile yumurtanın yanı sıra bölgede üretilen zeytin ve zeytinyağı gibi gıda ürünleri satışa sunuluyor.

Habibe, sosyal medya hesabından babasıyla çiftlikte yaptığı işleri ve günlük rutinini takipçileriyle paylaşıyor. Besicilik yaparak ürettikleri ve satışını yaptıkları diğer ürünleri sosyal medyada pazarlayan Habibe, müşterilerin ilgisini çekiyor.

"Koyun, ördek ve tavuk yetiştiriyorum"

Sosyal medyada takipçi sayısının iyi olduğunu ifade eden Habibe, "Her gün yaptığım günlük işleri sosyal medyada paylaşıyorum. Bu da takipçilerimin hoşuna gidiyor." dedi.

Ailesinin geçimine katkı sağlamak için babasına destek olduğunu ifade eden Habibe, "Tavuk ve ördeğin yanı sıra keçi ve koyun gibi küçükbaş hayvan besiciliği yapıyoruz. Çiftliğimizin yakınında asmalarımız ve zeytin bahçelerimiz de var. Buralarda vakit geçirmekten mutlu oluyorum." diye konuştu.

İşlerinin her geçen gün büyüdüğünü ve hayvanların çoğaldığını belirten Habibe, çiftlikte ürettiği yumurta, süt, bal gibi hayvansal malzemelerin yanı sıra zeytinyağı ve diğer geleneksel ürünleri de küçük bir bakkal dükkanında sattığını söyledi.

Çiftliğini ve hayvanları çok sevdiğini, her birine özel isim verdiğini anlatan Habibe, "Çiftliğimi daha da büyütmeyi ve ileride veteriner olmayı hedefliyorum. Hayvanlarla hep haşır neşir olmak, onlarla ilgilenmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Çiftlik projesi, ailemizin temel gelir kaynağı oldu

Filistinli kızın babası Ahmed Salah da (45), İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini anlattı.

"İsrail'in Gazze saldırıları ve bunun Batı Şeria'daki yansımaları nedeniyle ekonomik durumumuz kötüye gitti. Kendimi bir anda işsiz buldum. Tarımla ve toprakla uğraşmaya başladım. Daha sonra çiftlik projesini başlattık." diyen Salah, kırsal bir bölgede yaşadıklarını, her zaman toprakla ve hayvanlarla bağlarının olduğunu ancak bunun şimdi ailenin temel gelir kaynağı haline geldiğini anlattı.

Kızının küçük yaşlarından itibaren bu gibi işlere meraklı olduğunu paylaşan baba Salah, "Ben, kızım ve eşim çiftlikte çalışıyoruz. Kızım yaptığımız işleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. İnsanlar Habibe'yi çok sevdi. Nihayetinde ürünleri bu yolla pazarlamaya başladık. Eve teslimat hizmetimiz de var. Tüketiciler bize güvendi ve ürünlerimize rağbet gösterdi." diye konuştu.

Doğal ve geleneksel ürünlere ilgi ve talep arttı

Halkın büyük bir kısmında, fabrikalarda işlemden geçen gıdalardan ziyade doğal ve geleneksel ürünlere ilgi ve talebin arttığına dikkati çeken Salah, çiftlik projesinin iyi bir müşteri kitlesine ulaşmasını, tamamen doğal yollarla elde edilen geleneksel ürünlerin herhangi bir katkı maddesi içermemesine bağladı.

Hedef kitlelerine ilişkin de Salah, "Batı Şeria'nın çeşitli şehir ve kasabalarından, İsrail'deki Arapların yaşadığı bölgelerden gelen daimi müşterilerimiz var. Geleneksel ürünlerin değerini bilen yaşlı ziyaretçilerimiz de oldukça fazla." bilgisini paylaştı.

Ahmed Salah çiftliğini genişletmeyi, daha fazla bitki ve ağaç türü yetiştirmeyi ve zamanla farklı hayvanları da dahil ederek hayvan besiciliğini büyütmeyi planladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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