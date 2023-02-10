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108'İNCİ SAATTE ANNE VE 3 ÇOCUĞU ENKAZDAN CANLI ÇIKARILDI

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri, depremin 5'inci gününde 108'inci saatte Hatay'ın General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir enkazdan anne ve 3 çocuğunu canlı çıkardı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri, depremin 5'inci gününde 108'inci saatte Hatay'ın General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir enkazdan anne ve 3 çocuğunu canlı çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri sismik akustik dinleme cihazı ile yaptıkları dinlemede Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir enkazdan ses aldı. Hemen kurtarma çalışmasına başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri, 4 kişilik bir ailenin canlı olduğunu tespit etti. Zamana karşı yarışan ekipler, 3 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından anne Neslihan Karadeniz (41) ve çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan'ı (7) sağ çıkardı.

Anne ve 3 çocuğu sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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