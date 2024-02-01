Hatay'da depremzede vatandaşlar için projelendirilen '100. Yıl Köyü' detayları paylaşıldı

Hatay'daki depremzede vatandaşlar için projelendirilerek temeli atılan "100. Yıl Köyü"nün detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla, Hatay'daki depremzede vatandaşlara yuva olması amacıyla 255 evin inşa edileceği projeyi tanıtmak için Levent'te bir otelde düzenlenen etkinliğe projenin destekçileri ve basın mensupları katıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ), Jandarma Asayiş Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği ve Blocks for Hope gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilen proje ile bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin kişinin barınma ihtiyacı karşılanacak.

Hatay MKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sonrası süreçte üniversitenin hem sağlık hizmeti sunması hem de yerleşkenin şehre göre nispeten daha iyi durumda olması nedeniyle bütün yardımların organize edildiği, yardımseverlerin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğu bir yer haline geldiğini söyledi.

Bu vesileyle yardım yapmak isteyenlerle tanışma fırsatı bulduklarını dile getiren Eren, "Jandarma Asayiş Vakfı vasıtasıyla bu projeden haberdar olduk ve daha sonra projenin yapımcılarıyla bir araya geldik. Projenin kampüs içerisinde olmasının üniversitenin ayağa kalkmasına çok büyük katkı sağlayacağını düşünerek böyle bir projeye başladık." dedi.

Üniversite açısından projenin önemli olduğunu vurgulayan Eren, "Üniversitedeki çalışanların hiçbirinin barınacak yeri yok. Bu nedenle şehirde TOKİ ve diğer kentsel dönüşüm vasıtasıyla yeni barınma imkanları oluşuncaya kadar barınma ihtiyacının bir kısmını karşılaması bakımından çok çok değerli. Çünkü sağlık hizmeti sunan doktorun, hemşirenin, öğretim elemanının, yöneticinin ve diğer personelin orada var olabilmesi, sağlıklı bir biçimde hizmet yürütebilmesi düzgün bir barınma imkanına sahip olmasından geçiyor. Projenin üniversiteye çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İyilik herkesin içinde ancak organize iyilik çok daha değerli"

Oyuncu İlker Ayrık, Gülmek İyileştirir Derneği yönetimi olarak uzun süredir kanser tedavisi gören çocuklar için hijyenik oyun merkezleri projeleri yaptıklarını, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında da bütün sivil toplum kuruluşları gibi yüzlerini deprem bölgesine döndüklerini ifade etti.

Hem sürdürülebilir barınma hem de yerel üretime destek ve eğitime katkıda bulunmak için projenin bir parçası haline geldiklerinden dolayı çok büyük gurur duyduklarının altını çizen Ayrık, "İyilik herkesin çok içinde, çok kalbinde olan, yapmak istediği, yapmaya da çaba harcadığı bir şey. Sadece ben değil bütün herkes öyle. Ancak organize iyilik çok daha değerli. Buradaki proje '100. Yıl Köyü'nün en önemli özelliklerinden biri, bir iyilik organizasyonu ya da organize iyilik diyebileceğimiz bir şey olması." şeklinde konuştu.

Bir araya gelerek, tek başına yapılması mümkün olmayan projelerin çok daha kolay hayata geçirilebildiğine işaret eden Ayrık, " Herkesin 100. Yıl Köyü'ne desteğini bekliyoruz. İyiliğin, bu işin mesleği, sanatı, yaşı, cinsiyeti yok. Dört tane birbirinden çok farklı kurumsal kültürü olan örgütün bir araya gelmesiyle olan bir proje bu, değeri de burada. Bu kadar farklı insanların bir arada olması aslında Hatay'ın mozaiği gibi. Farklı renklerle bir araya gelip yeni bir anlam ifade etmek çok değerli." görüşünü paylaştı.

"Hatay için önce eğitimi kalkındırmak gerektiğini düşünüyoruz"

Gülmek İyileştirir Derneği Başkanı Aslı Bastıyalı ise gönüllü olarak bir araya gelip "100. Yıl Köyü Platformu"nu kurduklarını belirterek, "100. Yıl Köyü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kampüsünde 120 dönümlük bir alanda kalıcı konut sağlamak üzere yola çıkmış bir proje. Ama sadece konut projesi değil, aynı zamanda üniversitenin içinde olmasıyla eğitime destek veren, içerisindeki sabun yapım atölyesi ve mozaik atölyeleriyle istihdama destek veren, sürdürülebilirlik kriterlerine göre yapılmış, Hatay'ın kendi toprağından, Kerpiç'ten evlerle, çelik konstrüksiyon üstü kerpiç kaplama evlerle dizayn edilen çok paydaşlı bir proje." değerlendirmesini yaptı.

Evlerin temelinin atıldığı ve birinci fazın Nisan sonunda teslim edilmesinin planlandığı bilgisini veren Bastıyalı, şunları kaydetti:

"Hatay'ı kalkındırmak için önce eğitimi kalkındırmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi, 25 bin öğrencili ve oradaki bütün hayatı etkileyen ekonomiyi de döndüren bir yapı. Hatay'da üniversitenin ayağa kalkabilmesi için kampüste yapılan bu köy sayesinde üniversite hastanesindeki sağlık çalışanlarının ve üniversite personelinin konaklayacağı bir imkanı sunmayı amaçlıyoruz. Depremzede olan personelin ilk üç yıl ücretsiz olarak konaklayacağı evler, daha sonra üniversiteye hibe edilecek ve yurt olarak kullanıma devam edecek."

Proje hakkında

Hatay'da depremzede vatandaşlara yuva olmak için temelleri atılan 255 ev ve 2 bin kişi kapasiteli "100. Yıl Köyü" içerisinde yer alan yapılar, şehrin sosyokültürel yapısı ve geçmişten gelen yapılaşmasıyla bugünkü modern mimariyi bir araya getirecek.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına ithafen "100. Yıl Köyü" ismi verilen ve 100. Yıl Köyü Platformu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında inşa edilecek yapılar, çelik konstrüksiyon ile taşınan ana iskelet ve genel yapıyı çevreleyen kerpiç duvarlarla sürdürebilirliği arttırıcı etmenlerle oluşturulacak.

Yerleşkelerden elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılmak üzere "Üniversite Burs Fonu"na devredileceği proje, aynı zamanda içerdiği atölyelerle yerel üretimde kalkınmayı ve istihdamın artmasını da destekleyecek.

Toplam maliyeti, arsa değeri hariç 125 milyon lira olan ve Hatay Jandarma Asayiş Vakfı'na 10 yıllığına tahsis edilen üniversite arazisi üzerindeki projenin altyapısı AFAD tarafından tamamlandıktan sonra, üstyapısı 100. Yıl Köyü Platformu paydaşlarınca tamamlanacak.