10 ilde aranan sahtecilik ve dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı - Haberler

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10 ilde aranan sahtecilik ve dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 10 ilde aranan hükümlü, yakalandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 10 ilde aranan hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan, aynı zamanda 13 ayrı sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan Samsun, Ankara, Ağrı, Yalova, Kırklareli, Amasya, Bursa, İstanbul, Eskişehir ve Ordu'daki adli makamlarca aranan Y.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Y.S, tutuklandı.

AA / Recep Bilek - Güncel

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