Gümüşhane'deki Akçakale Mağarası "tabiat varlığı" kabul edildi
17.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:18
Gümüşhane'deki Akçakale Mağarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "tabiat varlığı-B grubu mağara" olarak tescil edildi.
Gümüşhane'deki Akçakale Mağarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "tabiat varlığı-B grubu mağara" olarak tescil edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ile parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Gümüşhane'nin Akçakale köyü sınırlarındaki Akçakale Mağarası "tabiat varlığı-B grubu mağara" olarak kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu