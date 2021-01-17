Gümüşhane'deki Akçakale Mağarası "tabiat varlığı" kabul edildi

Gümüşhane'deki Akçakale Mağarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "tabiat varlığı-B grubu mağara" olarak tescil edildi.

Gümüşhane'deki Akçakale Mağarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "tabiat varlığı-B grubu mağara" olarak tescil edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ile parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Gümüşhane'nin Akçakale köyü sınırlarındaki Akçakale Mağarası "tabiat varlığı-B grubu mağara" olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu