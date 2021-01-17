Gümüşhane'deki Akçakale Mağarası "tabiat varlığı" kabul edildi
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Gümüşhane'deki Akçakale Mağarası "tabiat varlığı" kabul edildi

17.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:18
Gümüşhane'deki Akçakale Mağarası

Gümüşhane'deki Akçakale Mağarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "tabiat varlığı-B grubu mağara" olarak tescil edildi.

Gümüşhane'deki Akçakale Mağarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "tabiat varlığı-B grubu mağara" olarak tescil edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ile parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Gümüşhane'nin Akçakale köyü sınırlarındaki Akçakale Mağarası "tabiat varlığı-B grubu mağara" olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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