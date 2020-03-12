Gümüşhane'de mahalle toplantıları devam ediyor Gümüşhane kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının onikincisi İnönü Mahallesinde gerçekleştirildi.

Gümüşhane kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının onikincisi İnönü Mahallesinde gerçekleştirildi.



Mahallede bulunan bir çay ocağında düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, ilgili kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.



Toplantı başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, "Bu toplantılarla hem mahalle sakinlerimizin halini, hatırını sorma imkanı buluyoruz hem de onların ihtiyaçları, sıkıntıları, sorunları bize birinci elden iletilmesi gereken neler varsa onları dinlemek istiyoruz. Onları burada birebir çözme noktasında yapılacaklar neyse bütün kurum amirlerimiz de burada. Burada talimatları veriyoruz. Burayı aşıp süreç gerektiren hususlar varsa da notlarımıza alıp ilgili kurumlar nezdinde takip ediyoruz" dedi.



Mahalle muhtarı Ali Doğan, şehrin en büyük mahallelerinden birisi olmalarına karşın bir muhtarlık ofisi olmadığını belirterek muhtar evi ve eski İŞKUR binasının aile hekimliği ofisi olmasını istedi.



Toplantıda söz alan vatandaşlar da Mordut mevkiindeki heyelan olan bölgeye Belediye tarafından yapılacak 641 konutlu projenin içerisinde kalan 50 yıllık Mordut Caminin akıbetinin ne olacağını sorarken, 15 Şubat Caddesinde cumartesi günleri bir semt pazarı kurulmasını, aynı yerde açık çay bahçesi kurulmasını, yol kenarlarında kaldırım ve tretuvarların yapılmasını, Fidanlık Semti küme evlerinde kentsel dönüşüm yapılmasını, 15 Şubat caddesinden İŞKUR istikametindeki bölgeye köprü yapılmasını, mahalledeki iki üst geçidin yerine alt geçit yapılmasını, Kadirbeyli Caddesinde tehlikeli trafik akışının engellenmesi için trafik ışığı ve trafik işaretlerinin konulmasını, tanjant yol üstündeki semt yolunun halen toprak olması nedeniyle asfaltlanmasını, yüzme havuzunun oradaki yola asfalt yama yapılması taleplerinde bulundu.



Mahallenin genel sorunları, ihtiyaçları, sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda dileyen her vatandaş istek, arzu, sıkıntı ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gördüğü eksiklikler ve aksaklıkları anlattı, taleplerini iletti.



Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi.



Toplantıda vatandaşlar dile getirilen tüm istek ve şikayetler Valilik görevlileri tarafından not alınarak ilgili kurumlara resmi yazı aracılığıyla iletilip sonucuna yönelik takibi de gerçekleştirilecek. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA