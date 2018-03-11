Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bir yandan bu milletin başına bela edilmeye çalışılan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan da millete hizmet etmeye, ekonomimizi büyütmeye, insanımızın refah düzeyini, istihdamı ve üretimi artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Tüfenkci, Bayburt Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen, " AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi" açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yola çıkan AK Parti'nin aynı zamanda bir dava partisi olduğunu söyledi.