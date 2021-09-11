Gümeli beldesine yol çalışması yapılacak

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde yol çalışması yapılacağı bildirildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, gazetecilere, ilçelerin sosyoekonomik kalkınması ve ulaşım altyapıların geliştirilmesi amacıyla özellikle kırsal alanlarda yıllardır ciddi yatırım çalışmaları yapıldığını söyledi.

Köylerin yol, içme suyu, kanalizasyon, atık su yönetimi gibi temel altyapı ihtiyaçları KÖYDES Projesi ile tamamlanırken, özellikle turizm, güvenlik, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi göz önüne alınarak belediye yönetim alanlarında da merkezi idare tarafından altyapı yatırımlarına destekler verildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tip belediye yönetim alanlarında yapılacak örnek bir çalışmayı Gümeli beldemizde gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Belde sakinlerinin mahalle yollarındaki bu mağduriyetlerinin giderilmesi ve İl Özel İdaresinin yatırım programında yer alan İlçe Merkezi-Gümeli Bölüklü Yaylası 35 kilometre turizm yolundaki kalan imalatların bitirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulleri ve İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 25 milyon lira tutarında büyük bir yol yatırım programını kısa sürede gerçekleştireceğiz."

Yılmaz, bu yatırım programının Zonguldak İl Özel İdaresi ve Alaplı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden yürütüleceğini belirterek, "Bu amaçla oluşan yatırım programı çerçevesinde Gümeli Mahalle yollarında ana merkezlere kadar ulaşacak şekilde toplam 52 kilometre beton yol yapımı, turizm yolu kapsamında Aşağıdağ Köy yol ayrımı- Gümeli Merkez arasında 12 kilometre sathi kaplama 2. kat asfalt, Gümeli Merkez- Bölüklü Yaylası 12 kilometresi yolunda 4 kilometre sathi kaplama asfalt ve 8 kilometre beton yol yapımı gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.