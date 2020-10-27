Gülşen Kasımzade kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Gülşen Kasımzade'dir. Peki Gülşen Kasımzade kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, ne işe yapıyor? Hayatı ve hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...