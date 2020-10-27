Gülşen Kasımzade kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler
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Gülşen Kasımzade kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

27.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:35
Gülşen Kasımzade kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Gülşen Kasımzade'dir. Peki Gülşen Kasımzade kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, ne işe yapıyor? Hayatı ve hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ile gündeme gelen Gülşen Kasımzade merak konusu oldu. Gülşen Kasımzade kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakkındaki tüm bilgiler sizlerle...

GÜLŞEN KASIMZADE KİMDİR?

Gülşen Kasımzade, 1984 yılında Azerbaycan Berde şehrinde dünyaya gelmiştir.

Gülşen Kasımzade doğum tarihi : 1984

Gülşen Kasımzade kaç yaşında : 36 yaşında

Gülşen Kasımzade nereli : Azerbaycan, Berde

Gülşen Kasımzade mesleği ne : Öğretim görevlisi, Mimar

Gülşen Kasımzade, Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Mesleği mimarlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupla gündeme gelmiştir.

Gülşen Kasımzade, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı teşekkür mektubuyla gündeme gelmişti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 20:35:18. #1.14#
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