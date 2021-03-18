Gülşehir'de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T. Gülşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı