Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu
05.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:56
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Türk Kızılaya kan bağışında bulunarak, vatandaşları bağışa davet etti.
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Türk Kızılaya kan bağışında bulunarak, vatandaşları bağışa davet etti.
Ünüvar ve eşi Zübeyde Ünüvar, Türk Kızılay Gülnar Şubesi'nin belediye düğün salonunda kan bağışı merkezinde kan bağışında bulundu.
Burada konuşan Ünüvar, belediye personeli ile Kızılaya kan vererek bağışta bulunduklarını aktardı.
İmam Hatip görevlilerinin de kan bağışında bulunduklarını belirten Ünüvar, yaklaşık olarak 400 kişinin kan bağışında bulunduğunu aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan