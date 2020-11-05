Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu

05.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:56
Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Türk Kızılaya kan bağışında bulunarak, vatandaşları bağışa davet etti.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Türk Kızılaya kan bağışında bulunarak, vatandaşları bağışa davet etti.

Ünüvar ve eşi Zübeyde Ünüvar, Türk Kızılay Gülnar Şubesi'nin belediye düğün salonunda kan bağışı merkezinde kan bağışında bulundu.

Burada konuşan Ünüvar, belediye personeli ile Kızılaya kan vererek bağışta bulunduklarını aktardı.

İmam Hatip görevlilerinin de kan bağışında bulunduklarını belirten Ünüvar, yaklaşık olarak 400 kişinin kan bağışında bulunduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

İlgili Haberler

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: ' Türk milleti, Cumhuriyetine sonsuz kadar sahip çıkacaktır'
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: " Türk milleti, Cumhuriyetine sonsuz kadar sahip çıkacaktır"
Türk Büro-Sen'den kan bağış kampanyası - ÇORUM
Türk Büro-Sen'den kan bağış kampanyası - ÇORUM
Marmaris'te yelkenli yatlar, Türk bayraklı yelkenleriyle Atatürk Anıtı'na gelerek saygı gösterisinde bulundu
Marmaris'te yelkenli yatlar, Türk bayraklı yelkenleriyle Atatürk Anıtı'na gelerek saygı gösterisinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Vladimir Putin Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Halil Sezai Türkan Şoray Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Okan Buruk Mehmet Topal Lionel Messi Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 11:57:40. #1.14#
title