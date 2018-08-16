"Güçlerimizi Birleştirelim" Diyen Çin, Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırımla Geliyor

ABD'nin oluşturmaya çalıştığı kriz ortamında yatırımcılara dolar endeksinde düşen fiyatları değerlendirme çağrısı yapan Türkiye'nin bu talebi karşılık bulmaya devam ediyor. Dün Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırım hamlesi sonrası, bugün de Çin yatırımlarının Türkiye'ye akışı gerçekleşiyor.

ALİBABA, TÜRKİYE'YE MERKEZ AÇIYOR

Geçtiğimiz Temmuz ayında Alibaba tarafından satın alınan Trendyol, resmi olarak bu grubun çatısı altına geçti. Özellikle ABD ile yaşanan krizinin ardından Çin ile ilişkilerin kuvvetleneceğin sinyalleri hükümet tarafından verilirken, Çin yatırımının en önemli ayağı olarak konuşulan Alibaba'nın Türkiye'ye merkez açması yeniden gündemde.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Trendyol'un satın alınmasından yaklaşık 1 ay sonra Alibaba, Türkiye'deki şirkete 1 milyar dolara yakın yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Özellikle Türkiye'ye yakın dönem içerisinde birkaç kez gelen şirket yetkililerinin İstanbul merkezli bir tesis kurmayı planladığı ve bu bağlamda da depo ve merkez inşası için arazi bakıldığı belirtiliyor.

"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM" ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Çin hükümeti tarafından yayımlanan "Çin ve Dünya Ticaret Örgütü" başlıklı beyaz kitapta, Türkiye ile gelişen ekonomik ilişkilere vurgu yapılırken, "Güçlerimizi birleştirelim" çağrısı yapılmıştı.