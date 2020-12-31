GRÜ Tıp Fakültesi'nin öğretim üyesi sayısı yükseliyor
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GRÜ Tıp Fakültesi'nin öğretim üyesi sayısı yükseliyor

31.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:48
GRÜ Tıp Fakültesi'nin öğretim üyesi sayısı yükseliyor

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 2020 yılı içinde 22 öğretim üyesi alındığı bildirildi.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 2020 yılı içinde 22 öğretim üyesi alındığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına alınan 22 öğretim üyesiyle birlikte toplam kadro sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.

Üniversitenin tıp fakültesi kadrolarında son 18 ay içinde 46 da araştırma görevlisi atandığı aktarılan açıklamada, atanan toplam araştırma görevlisi sayısının 2020 yıl sonu itibarıyla 70'e yükseldiği kaydedildi.

Toplam akademisyen sayısının son 18 ay içinde 109'dan 192'ye yükselerek, yüzde 76 oranında bir artış gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, 34 ana bilim dalına yayılan öğretim üyesi kadrolarının 54'ü Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde, 52'si Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde, 16'sının da Temel Tıp Bilimleri Bölümünde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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