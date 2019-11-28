Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'ya gitti

28.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:56

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Grand Prix Moskova Alrosa Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Salih Bora ve antrenör Serkan Özden yönetiminde 67 kiloda Atakan Yüksel, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 97 kiloda İbrahim Tığcı'dan oluşan milli takım kadrosu Rusya'ya gitti.

Milliler, 1 Aralık Pazar günü Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: AA