GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 7 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın düştü mü?

7 Temmuz 2025 Pazartesi günü altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:15 itibariyle yüzde -0,53 değer kaybederek 4255,65'ten işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:15 itibariyle yüzde -0,66 değer kaybederek 6846,23'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:15 itibariyle yüzde -0,66 azalarak 13692,46'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:15 itibariyle yüzde -0,66 değer kaybederek 27342,66'dan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:15 itibariyle yüzde -0,79 azalarak 3310,99'dan işlem görüyor.

Altın fiyatları son dakika

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4214 liradan alınırken 4270 liradan satılıyor.