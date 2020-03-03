(GRAFİKLİ) Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya yolculuğu sürüyor

03.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:22

Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler 212 kilometrelik Türkiye-Yunanistan sınırında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'ni kullanarak, Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısını 130 bin 469 olarak açıkladı.

Türkiye-Yunanistan sınırı 200 kilometresi Meriç Nehri, 12 kilometresi kara olmak üzere, 212 kilometreden oluşuyor.

Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçişlerinin yüzde 70'ini Meriç Nehri üzerinden sağlıyor.

Bazı düzensiz göçmenler nehrin karşısına botlarla geçerken, bazıları da genişliğin yer yer 15 metrenin altına düştüğü nehirden yüzerek karşı kıyıya çıkıyor.

Göçmenler başta Üyüklütatar, Doyran, Elçili, Saçlımüsellim, Sığırcılı, Eskiköy, Kiremitçisalih, Gemici, Rahmanca, Hasırcı, Arnavutköy, Karayusuflu ve Ali Bey olmak üzere, 25 sınır köyünden de Yunanistan'a geçiş yapıyor.

Pazarkulu Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede jiletli telle oluşturulan barikatta aralarında çocuklu aileler ile engellilerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 düzensiz göçmen, Yunanistan'ın kapıyı açmasını umutla bekliyor.

Ancak Yunanistan bu kapıyı açmayacağını ilk günden itibaren düzensiz göçmenlere yaptığı sert müdahalelerle gösterdi.

Yunanistan güvenlik güçlerinin zaman zaman düzensiz göçmenlere yönelik biber gazı, göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla müdahalesi sürüyor.

Ege Denizi'ndeki fırtına düzensiz göçmenlerin denizden Yunanistan'a geçişini güçleştiriyor.

Hava şartlarının düzelmesiyle Ege'ye kıyısı olan Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına geçişin artacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA