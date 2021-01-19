Göztepe - Gençlerbirliği Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 20. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Göztepe - Gençlerbirliği maçıdır. Peki Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Göztepe - Gençlerbirliği maçıdır. Peki Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 19 Ocak Salı günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'da oynanacak.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK ŞEKER(Hakem)

MEHMET CEM HANOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ERGİN GÖZÜTOK(2. Yardımcı Hakem)

CANER AK(Dördüncü Hakem)

ZORBAY KÜÇÜK(VAR)

OĞUZHAN UĞURLU(AVAR)

YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)

AHMET SERT(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)