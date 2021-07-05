Göztepe, Dino Arslanagic'e imza attırdı
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Göztepe, Dino Arslanagic'e imza attırdı

Göztepe, Dino Arslanagic'e imza attırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic'i renklerine bağladı.

Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic'i renklerine bağladı.

Süper Lig ekibi Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dino Arslanagic'e Göztepemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

(Ali Gözeten/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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