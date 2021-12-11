Göynük'te üretilen 2 bin 500 metreküp orman emvali e-ihale yöntemiyle satıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göynük'te üretilen 2 bin 500 metreküp orman emvali e-ihale yöntemiyle satıldı

Göynük'te üretilen 2 bin 500 metreküp orman emvali e-ihale yöntemiyle satıldı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Göynük ilçesinde üretilen 2 bin 500 mereküp orman emvali e-ihale yöntemiyle satıldı.

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde üretilen 2 bin 500 mereküp orman emvali e-ihale yöntemiyle satıldı.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Örencik Deposunda yıl boyunca üretimi yapılan karaçam tomrukları için ihale düzenlendi.

İlk defa internet üzerinden e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye, ahşap işiyle uğraşan şahıs veya firmalar katıldı.

İhalede 500 metreküp tomruk ile 2 bin metreküp endüstriyel odun, 2 milyon 200 bin liraya satıldı.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title