Son dakika haberi: Göynük'te motosiklet kazası, 1 yaralı
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Son dakika haberi: Göynük'te motosiklet kazası, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Bolu'nun Göynük ilçesinde motosikletin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazsında 1 kişi yaralandı.

18.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:45

Bolu'nun Göynük ilçesinde motosikletin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazsında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göynük'ten Akyazı istikametine seyreden Serkan Malkoç yönetimindeki 16 SM 281 plakalı motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çavuşderesi Köyü yol ayrımında şarampole devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralı sürücü buradaki ilk tedavisinden sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralanan Serkan Malkoç 112 ekiplerince ilçe hastanesine götürüldü,Bolu tıp fakültesine sevk edildi.

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Son dakika haberi: Göynük'te motosiklet kazası, 1 yaralı

Kaynak: AA

AA Editörü - İlhami Çetin
İlhami Çetin
AA Editörü
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