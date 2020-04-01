Görme engelliler AA'nın sesli yayınıyla gündemi takip ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Görme engelliler AA'nın sesli yayınıyla gündemi takip ediyor - Haberler
Türkiye, Muş, Güncel

Görme engelliler AA'nın sesli yayınıyla gündemi takip ediyor

Muş'taki görme engelli vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) 100. Yıl Vizyonu kapsamında hazırladığı sesli yayıncılıkla (Podcast) Türkiye ve dünyanın gündemini telefonlarından takip edebiliyor.

01.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:30
Görme engelliler AA'nın sesli yayınıyla gündemi takip ediyor

Muş'taki görme engelli vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) 100. Yıl Vizyonu kapsamında hazırladığı sesli yayıncılıkla (Podcast) Türkiye ve dünyanın gündemini telefonlarından takip edebiliyor.

Yaptığı yeniliklerle medya sektörüne öncülük eden AA, 7 Şubat'ta başlattığı podcast yayınıyla görme engellilere haberleri daha rahat dinleme fırsatı sunuyor.

Kentte yaşayan görme engelliler, radyo ve televizyondan takip edemedikleri haberleri, telefonlarına indirdikleri uygulamayla istedikleri yerde dinleyerek Türkiye ve dünya gündeminden haberdar oluyor.

"Türkiye'nin gündemine hakim oluyoruz"

Muş'un Karaağaç beldesinde yaşayan doğuştan görme engelli 3 çocuk babası Ömer Samuk (32), AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın sesli yayıncılığı sayesinde Türkiye ve dünyanın gündemini daha iyi takip edebildiklerini söyledi.

Sesli yayıncılıkla haberleri, önemli gelişmeleri dinleme imkanı bulduğunu ifade eden Samuk, "Önceden haberleri radyo ve televizyondan dinliyorduk ya da başkaları anlatıyordu. Anadolu Ajansı sesli yayıncılığa geçtiği gibi uygulamayı telefonumuza indirdik. Hiçbir sorun yaşamadan haberleri telefonumuzdan dinliyoruz ve Türkiye'nin gündemine hakim oluyoruz. Podcast sayesinde dünyadan haberdar oluyoruz. Bu uygulamadan dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ağabeyi Ahmet Samuk da Anadolu Ajansının hayata geçirdiği Podcast uygulamasını, Ömer'in telefonuna yüklediklerini anlattı.

Kardeşinin Podcast sayesinde güncel haberleri dinleyebildiğini aktaran Samuk, "Güzel bir uygulama. Güncel haberleri istediğinde sürekli telefondan dinleyebiliyor. Bu uygulamadan önce haberleri bizden dinliyordu. Bu uygulamayla güncel haberleri daha rahat takip edebiliyor." diye konuştu.

Sunay Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Cengiz Ay ise sağ gözünün hiç görmediğini, sol gözüyle yüzde 20 görebildiğini aktardı.

Dünyada olup bitenleri Anadolu Ajansının podcast yayınıyla öğrendiğini anlatan Ay, "Ne mutlu Anadolu Ajansına bu uygulamayı yaptığı için. Anadolu Ajansı bu uygulama sayesinde sosyal anlamda bize imkan sunuyor. Daha önce bu uygulama yoktu, her zaman televizyondan takip etme imkanımız olmuyordu. Ama sesli yayıncılıkla haberleri daha rahat dinleyebiliyoruz ve geriye dönük haberleri de takip edebiliyoruz. Sesli yayıncılık görme engelliler için çok güzel bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma...
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Mustafa Destici Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Şeyma Subaşı Ferhat Göçer Seren Serengil Fahrettin Koca
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Yılmaz Vural Rüştü Reçber
Daha Fazla Polis Milli Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Görme engelliler AA'nın sesli yayınıyla gündemi takip ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 13:05:30. #1.15#
title