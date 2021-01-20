Görev süresi bugün dolacak ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan ayrıldı
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Görev süresi bugün dolacak ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan ayrıldı

20.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:22
Görev süresi bugün dolacak ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan ayrıldı

Görev süresi bugün dolacak ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya hareket etmek için başkent Washington'dan ayrıldı.

Görev süresi bugün dolacak ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya hareket etmek için başkent Washington'dan ayrıldı.

Florida'ya gitmek için Andrews Hava Üssü'ne gelen Trump, burada kısa bir konuşma yaptı.

"Başkanınız olmak benim için büyük bir onurdu, sizin için her zaman mücadele edeceğim." diyen Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence başta olmak üzere yönetiminde görev yapan herkese ve ABD Kongresine teşekkür etti.

Birkaç saat içinde yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olacak Joe Biden'a, ismini zikretmeden başarılar diyen Trump, "Yeni yönetime bol şans ve başarılar diliyorum. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Trump, "Başka bir şekilde geri döneceğiz." mesajı verdikten sonra, eşi Melania Trump ile birlikte başkanın kullanımına tahsis edilen Air Force One uçağına binerek Washington'dan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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