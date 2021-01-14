Gören Kalpler Eğitim Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gören Kalpler Eğitim Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti

14.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:28

Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Erol Sayyıdan ve beraberindekiler "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Erol Sayyıdan ve beraberindekiler "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan heyet, saygı duruşunda bulundu. Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sayyıdan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Tüm dünyada ve ülkemizde kendinden başkasını düşünmeyen insanlık, zorlu salgın koşullarında büyük sıkıntılar çekerken 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası'nda manevi huzurunuzdayız. Derneğimizin en temel misyonu olan engellilerin eğitimi ve toplumsal hayata katılımı için erken yaşlardan itibaren beyaz baston eğitiminin verilmesi ve engellilerin her vesile ile toplum hayatına katılmaları amacıyla çocuklarımız ve aileleri ile birlikte buradayız. Cumhuriyetimiz yeni bir yüzyıla girerken daha çağdaş, daha nitelikli ve daha mutlu engelli bireyleri yetiştirmek üzere tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz."

Gören Kalpler Eğitim Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti
Gören Kalpler Eğitim Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti
Gören Kalpler Eğitim Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti
Gören Kalpler Eğitim Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Özdemir Kim Kardashian
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gören Kalpler Eğitim Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 10:28:03. #1.15#
title