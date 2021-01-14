Gören Kalpler Eğitim Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti

Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Erol Sayyıdan ve beraberindekiler "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan heyet, saygı duruşunda bulundu. Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sayyıdan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Tüm dünyada ve ülkemizde kendinden başkasını düşünmeyen insanlık, zorlu salgın koşullarında büyük sıkıntılar çekerken 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası'nda manevi huzurunuzdayız. Derneğimizin en temel misyonu olan engellilerin eğitimi ve toplumsal hayata katılımı için erken yaşlardan itibaren beyaz baston eğitiminin verilmesi ve engellilerin her vesile ile toplum hayatına katılmaları amacıyla çocuklarımız ve aileleri ile birlikte buradayız. Cumhuriyetimiz yeni bir yüzyıla girerken daha çağdaş, daha nitelikli ve daha mutlu engelli bireyleri yetiştirmek üzere tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ