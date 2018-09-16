Samsun'da bir alışveriş merkezi, tüketicilerin yerli ve milli ürünleri satın almasını sağlamak için "Gördüğünde göğsün kabarıyorsa yerli ürünleri tercih et" kampanyası başlatarak, bu ürünlerin bulunduğu raflara Türk bayraklı etiketler koydu.

Alışveriş merkezinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Abanoz, AA muhabirine, yerli ürünün satışını artırmak için alışveriş merkezi içinde pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.

Türk ekonomisinin dalgalanma yaşadığını, bu durumu yerli üretimle aşabileceklerini vurgulayan Abanoz, şöyle devam etti:

"Ekonomik olarak çalkantılı günler geçiriyoruz. Böyle bir dönemde ekonomik olarak yerli üretim kullanmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz de 4 bin 500 çeşit ürün bulunan alışveriş merkezimizde Türk malı ürünleri belirginleştirmek ve tüketicilerin onlara yönelmesini sağlamak için 'Gördüğünde göğsün kabarıyorsa yerli ürünleri tercih et' kampanyası başlattık. Yerli ve milli ürünlerin üzerine ve raflara Türk bayraklı etiketler yerleştirdik."

Yabancı menşeli ürünlerin yerli ve milli benzerlerinin olduğuna dikkati çeken Abanoz, "Kampanya kapsamında vatandaşlarımız hangi ürünün yerli hangisinin yabancı olduğunu rahatça anlayabiliyor ve tercihini ona göre yapıyor. Yerli ürünlerin satışının artmasının Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Tüketiciler ise alışveriş merkezinin Türk malı ürünleri ön plana çıkarmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, yerli ve milli ürün almaya özen gösterdiklerini dile getirdi.