Google, Kırım Köprüsü Yüzünden İki Ülke Arasında Kaldı

Google, Kırım Köprüsü Yüzünden İki Ülke Arasında Kaldı

Rusya ile Ukrayna arasında Kırım'ın kime ait olduğu ile ilgili tartışma sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in açtığı Kırım köprüsü'nün Google haritalardaki ismi Ukrayna dilinde yazılınca kriz çıktı.

Mayıs ayı içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açtığı Kırım köprüsünün isminin Google haritalarda ismi Ukrayna dilinde yazılmadı kriz yarattı. Rus tarafı bunu görünce duruma tepki gösterdi.

GOOGLE "HATANIN FARKINDAYIZ" DEDİ

Bu durum karşısında bir süre susan Google yöneticileri, şirketin basın servisi üzerinden yaptığı açıklamayla, "Yapılan hatanın farkındayız, ekiplerimiz bu hatayı düzeltmek için çalışıyor" dedi.

KIRIM RUSYA'YA BAĞLANDI, UKRAYNA REDDEDİYOR

Kırım, 2015 yılında yapılan halk referandumuyla Rusya'ya bağlanmayı kabul etmiş, Putin'in imzasıyla da katılım resmiyete kavuşmuştu. Ukrayna tarafı ise yapılan seçimlerin meşru olmadığını iddia ederek Kırım'ın hala Ukrayna topraklarına ait olduğunu deklare etmişti. Kırım köprüsünün açılışından sonra ise tartışmalar hala sürüyor.

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