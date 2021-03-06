Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde gönüllü olarak görev alan yaklaşık bin mahalle gönüllüsü genç, 10 günde Bursa'nın farklı noktalarındaki 3 bin haneyi ziyaret ederek 65 yaş ve üstü vatandaşlara moral verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde gönüllü olarak görev alan yaklaşık bin mahalle gönüllüsü genç, 10 günde Bursa'nın farklı noktalarındaki 3 bin haneyi ziyaret ederek 65 yaş ve üstü vatandaşlara moral verdi. Osmangazi ilçesinde Mahalle gönüllüleriyle 80 yaşındaki İsmail Amca'nın evine konuk olan Başkan Alinur Aktaş, öğrencisinden devlet memuruna kadar farklı kesimlerden gönüllülük hareketine katılan herkese teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Mahalle Gönüllüleri' uygulaması, bin kişilik dev bir orduya döndü. Evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gönüllü olarak hizmet eden gençler, daha önce de sahipsiz sokak hayvanlarına mama ve kulübe dağıtımı, cami ve meydanlarda kuş besleme, kan bağışı, okul boyama, çevre ve su tasarrufu duyarlılığı gibi etkinliklerde yer aldı. 'Mahalle Gönüllüleri' olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret eden gençler, 10 günde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde toplam 3 bin 108 haneye uğradı. Büyükleri evlerinde ziyaret eden gençler, dilek ve temennilerini dinleyip çözüm konusunda yardımcı oluyor.

Mahalle Gönüllülerinin Osmangazi ilçesinde ziyaret ettiği 80 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Hakkı Çubukçu'nun evine misafir olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem gençlerle hem de kısıtlama sebebiyle evden çıkmayan İsmail Amca'yla sohbet etti. 1992 yılında emekli olduğunu söyleyen İsmail Hakkı Çubukçu, öğretmenlik yıllarında yaşadığı hatıraları misafirleriyle paylaştı. Salgının başladığı ilk günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine her gün sıcak yemek getirildiğini anlatan Çubukçu, daha sonra durumu daha kötü olanlara yemeklerin götürülmesini istediğini belirterek hassasiyetini dile getirdi.

İsmail Amca'ya bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Başkan Aktaş, gençlerle de sohbet edip yaşadıkları ilginç anıları dinledi. Yıllarca öğretmenlik yaparak birçok öğrenci yetiştiren İsmail Hakkı Çubukçu'yu 'Mahalle Gönüllüleri'yle birlikte evinde ziyaret ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde başlayan bu hareketin çığ gibi büyüyerek bin sayısına ulaştığını dile getirdi. Öğrencilerin uzaktan eğitime devam ederken bir taraftan da gönüllü olarak bu faaliyetlerde yer aldığını anlatan Başkan Aktaş, "Tüm gönüllü kardeşime Bursalılar adına teşekkür ediyorum. Yaşadığımız şehre ve ülkeye vefadır bu. Yaklaşık 10 günde 3 binli sayıları geçtik. 4 bine doğru gidiyoruz. İsmail Hocama sağlıklı ömürler diliyorum. Gönüllülük kervanına katılan öğrencisinden devlet memuruna, hatta emeklisine kadar tüm arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Beraber sahip çıkarsak bu şehir güzelliğine güzellik katar" dedi.

İsmail Hakkı Çubukçu ise gençlerin ve Başkan Alinur Aktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür ziyaretlerle insanın yalnız olmadığını hissettiğini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı