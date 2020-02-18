Gönüllüler deprem mağdurlarına psikososyal destek verecek

18.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:54

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı kapsamında Türk Psikologlar Derneğiyle ortaklaşa düzenlenen "Elazığ Depremi Gönüllü Saha Çalışması ve Oryantasyon Toplantısı"nda eğitim alan gönüllüler, deprem mağdurlarına psikososyal destek vermek için Elazığ'da gidecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere psikososyal destek vermek amacıyla "Elazığ Depremi Gönüllü Saha Çalışması ve Oryantasyon Toplantısı" düzenlendi.

Bilgi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı ve Türk Psikologlar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal hizmet uzmanı ile üniversite ve Türk Psikologlar Derneğinden katılan psikologlar, sahada çalışmaya başlayacak gönüllülere eğitim verdi.



Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. A. Tamer Aker'in yürütücülüğünde düzenlenen toplantıda, saha hakkında bilgilendirme ve saha oryantasyonu, psikoeğitim, psikolojik ilk yardım, afet sahasında grup çalışması yürütmek, afet sahasında çocuklarla çalışmak, stabilizasyon teknikleri-somatik deneyimleme, öz bakım ve afet sahasında çalışma etiği konularında eğitimler verildi.



Eğitimi tamamlayan gönüllü 30 kişilik ilk ekip, 20 Şubat'ta Elazığ'a gidecek. Ekip, sahada değerlendirme ve ihtiyaç saptaması, psikolojik ilk yardım, psikoeğitim danışmanlık hizmetleri, taziye evi ziyaretleri, grup toplantıları, afet çalışanlarına psikolojik destek ve raporlama gibi görevlerde bulunacak.

Prof. Dr. A. Tamer Aker, Elazığ depremi sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere yaptığı çağrının kritik olduğunu belirterek, "Türkiye'nin afetler konusunda eş güdümlü bir çalışmaya ihtiyacı var. Bir üniversitenin, kamu ve STK iş birliği ile deprem bölgesinde gönüllü psikososyal destek çalışması yapacak olması çok önemli bir adım. Bu iki durumu da bilgi deneyimi olarak çok önemsiyoruz. Çok nitelikli bir destek çalışması olması için gereken adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA