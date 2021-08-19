Gönüllü gençler yangın bölgesinde psikososyal destek sağlıyor
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Gönüllü gençler yangın bölgesinde psikososyal destek sağlıyor

Gönüllü gençler yangın bölgesinde psikososyal destek sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanılan yangın felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ederken, 120 gencin katıldığı çalışmayla yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanılan yangın felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ederken, 120 gencin katıldığı çalışmayla yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor.

Milas'ta kısa süre önce yaşanılan yangın felaketinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milas Kaymakamlığı koordinesinde yapılan çalışmayla yanan alanlarda yaşayan çocuk ve vatandaşlara psikososyal destek sağlanılması adına 120 genç görevlendirildi. Milas Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerin ev sahipliğinde yapılan çalışmalara Uşak, Manisa, İzmir ve Aydın illerindeki gençlik merkezleri tarafından görevlendirilen gençler katılıyor.

23 Ağustos'a kadar devam edecek olan çalışmalarda çocuklar ve gençler için çeşitli sportif ve eğlenceli oyunlar gerçekleştirilirken, vatandaşlarla da görüşülerek istek ve talepleri dinlenerek sohbetler yapılacak. Çalışmalar kapsamında 19 Ağustos günü Dereköy Mahallesi'nde 110, Yoğunoluk Mahallesi'nde 90 ve Pınar Mahallesi'ndeki 172 hane haneyi tek tek dolaşacak olan gönüllü gençler vatandaşların yüzünde küçük bir tebessüm oluşturmak adına var güçleriyle çalışacak. - MUĞLA

Gönüllü gençler yangın bölgesinde psikososyal destek sağlıyor
Gönüllü gençler yangın bölgesinde psikososyal destek sağlıyor
Gönüllü gençler yangın bölgesinde psikososyal destek sağlıyor
Gönüllü gençler yangın bölgesinde psikososyal destek sağlıyor
Gönüllü gençler yangın bölgesinde psikososyal destek sağlıyor
Gönüllü gençler yangın bölgesinde psikososyal destek sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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