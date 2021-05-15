Gölpazarı'nda Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor
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Gölpazarı'nda Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor

Gölpazarı'nda Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ramazan Bayramı 2021 yılında oldukça buruk geçmeye devam ederken, ülke genelinde alınan tam kapanma nedeniyle vatandaşlar bayramlarını evde geçiriyor.

Ramazan Bayramı 2021 yılında oldukça buruk geçmeye devam ederken, ülke genelinde alınan tam kapanma nedeniyle vatandaşlar bayramlarını evde geçiriyor.

Bayramın son günü kolluk kuvvetleri hem bir takım ziyaretlerde bulundu, hem de denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştirdi. Şehit yakınları ve gazileri ziyaret edilerek hediyeler veren kolluk kuvvetleri, ilçe giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde seyahat etmek durumunda olan vatandaşların seyahat izin bellerine bakılırken, bayramını kutlayarak çikolata ve şeker ikramlarında bulunuldu. Gün içerinde polis ve jandarma ekiplerimiz ilçe genelinde sıkı bir şekilde devriyede bulunarak, ilçemizin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini sağladılar. - BİLECİK

Gölpazarı'nda Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor
Gölpazarı'nda Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor
Gölpazarı'nda Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor
Gölpazarı'nda Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor
Gölpazarı'nda Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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