Gölde yakalanan kaçak ağ imha edildi
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Gölde yakalanan kaçak ağ imha edildi

Gölde yakalanan kaçak ağ imha edildi Afyonkarahisar'da bulunan Karamık gölünde kaçak av faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan faaliyet sırasında, suya bırakılan bin 500 metre uzatma ağ toplanarak imha edildi.

Gölde yakalanan kaçak ağ imha edildi
15.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:22

Gölde yakalanan kaçak ağ imha edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bulunan Karamık gölünde kaçak av faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan faaliyet sırasında, suya bırakılan bin 500 metre uzatma ağ toplanarak imha edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık gölünde kaçak av faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Bolvadin, Çay ve Sultandağı İlçe Müdürlükleri Su Ürünleri Kontrol ekipleri yaptığı denetimlerde gölün içine bırakılmış ağ tespit etti. Çalışmalar sonrasında sudan çıkarılan ağ imha edildi.

Öte yandan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında amatör avcılığın yapılmaması gerektiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Manşet

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