Gölcük Eskişehirliler Sosyal Dayanışma Derneği Genel Kurulu

Gölcük Eskişehirliler Sosyal Dayanışma Derneği'nde Bülent Denlikol yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen olağan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gölcük Kültür Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Çetin Kocatürk'ün divan başkanlığını yaptığı genel kurul, faaliyet ve mali raporların sunumuyla devam etti.

Genel kurulda dernek başkanlığına yeniden Bülent Denlikol seçildi.

Yapılan seçimde yönetim kuruluna, Kerim Beceren, Nadir Akyıldız, Halil İbrahim Mete Ekşi ve Mehmet Emin Şahin getirildi.