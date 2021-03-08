Gölbaşı'nda dinamik denetim uygulaması devam ediyor

Gölbaşı ilçesinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Mutlu Köksal'ın katıldığı denetimlerde küçük sanayi sitesindeki çeşitli iş yerleri kontrol edildi.

Kaymakam Köksal, vatandaşları ve esnafı sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yapılan denetimlere Belediye Başkan İskender Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Çağrı Çerı·baş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar, gıda uzmanları ve teknik personel katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi