Gölbaşı'nda 19 Mayıs'a özel bayrak koşusu
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Gölbaşı'nda 19 Mayıs'a özel bayrak koşusu

Gölbaşı'nda 19 Mayıs'a özel bayrak koşusu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Demir - Haberler | Güncel

Gölbaşı'nda 19 Mayıs'a özel bayrak koşusuMehmet DEMİR/GÖLBAŞI, (Ankara)- GÖLBAŞI Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği etkinlikte, Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri bayrak koşusunda bir araya geldi.

Gölbaşı'nda 19 Mayıs'a özel bayrak koşusu

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI, (Ankara)- GÖLBAŞI Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği etkinlikte, Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri bayrak koşusunda bir araya geldi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Mogan Gölü çevresinde bayrak koşusu düzenlendi. Yarışmada, engelli bireylerin sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kurulan UYUM öğrencileri kıyasıya mücadele etti. Öğrenciler Türk Bayrağını Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teslim etti. Ailelerinde bulunduğu organizasyon renkli anlara sahne oldu.Başkan Şimşek, UYUM'un her bir öğrencisi ile gurur duyduğunu söyleyerek, "19 Mayıs ruhuyla sahip çıktığımız istiklalimiz, istikbalimiz, demokrasimiz ve Cumhuriyetimiz siz gençlerimizin omuzlarında daha da yükselecek; ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine sizler sayesinde çıkacak. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi. Program, dev Türk Bayrağı'nın açılması ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Demir

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